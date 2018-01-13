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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 15:30
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Підтверджую КРЕДИТ-ДНІПРО впарює страховку від 600грн. Дніпро Пісаржевського. Послані нах... Піду в друге відділення
Додано: Вів 12 вер, 2023 16:43
ihorsic в Киеве положил купил снял. заняло 2 мин. никаких страховок нет
Додано: Вів 12 вер, 2023 18:56
Snower
Зняття з Виплатної USD, яка відкривається безкоштовно вдодатку, без комісії
Додано: Вів 12 вер, 2023 21:13
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
O.bank 2.0 и идеа банк это один банк?
Или же это два банка?
Я так понял главный идеа а о.банк 2.0 это типа как у таса изи банк?
Додано: Вів 12 вер, 2023 22:09
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Це один банк, а Обанк це просто продукт Ідеї. Ну десь майже як Ізя у ТАСа, але у Ідеї Обанк єдиний, а у ТАСа є просто Tas2u, є Ізя і є Спіртбанк
Додано: Сер 13 вер, 2023 00:20
Mastbe, підскажіть, будь ласка, що значить по Правексу "Курс блокировки - на 0.50 больше", а саме, що мається на увазі "Курс блокировки"? Сьогодні був в цьому банку, і сказали, що при знятті валюти комісія 0,5%. Тобто, получається, що підсумковий курс має бути 37,687, проте, у таблиці все одно залишається 37,50
Додано: Сер 13 вер, 2023 00:24
Додано: Сер 13 вер, 2023 00:31
Не в курсі щодо назви тарифного плану, але не заплатив жодної копійки (для задач мінікаруселі, відкриття усіх карткових, поточних та додаткових карток до карток родичів - безкоштовно). Про безнал не цікавився, бо немає потреби
Додано: Сер 13 вер, 2023 00:42
Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
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