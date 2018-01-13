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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Підтверджую КРЕДИТ-ДНІПРО впарює страховку від 600грн. Дніпро Пісаржевського. Послані нах... Піду в друге відділення
ihorsic
 
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ihorsic в Киеве положил купил снял. заняло 2 мин. никаких страховок нет
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:48

  J написав:+ О банк 2.0
курс 37.5

Зняття з картки без комісії?
Snower
 
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Snower
Зняття з Виплатної USD, яка відкривається безкоштовно вдодатку, без комісії
Nimbler
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 21:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

O.bank 2.0 и идеа банк это один банк?
Или же это два банка?
Я так понял главный идеа а о.банк 2.0 это типа как у таса изи банк?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:09

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

sl2023x4 написав:O.bank 2.0 и идеа банк это один банк?
Или же это два банка?
Я так понял главный идеа а о.банк 2.0 это типа как у таса изи банк?
Це один банк, а Обанк це просто продукт Ідеї. Ну десь майже як Ізя у ТАСа, але у Ідеї Обанк єдиний, а у ТАСа є просто Tas2u, є Ізя і є Спіртбанк
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 00:20

Mastbe, підскажіть, будь ласка, що значить по Правексу "Курс блокировки - на 0.50 больше", а саме, що мається на увазі "Курс блокировки"? Сьогодні був в цьому банку, і сказали, що при знятті валюти комісія 0,5%. Тобто, получається, що підсумковий курс має бути 37,687, проте, у таблиці все одно залишається 37,50
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 00:24

  ihorsic написав:Підтверджую КРЕДИТ-ДНІПРО впарює страховку від 600грн. Дніпро Пісаржевського. Послані нах... Піду в друге відділення

По Києву, Кредит Дніпро на Мечнікова, ще раз підтверджую, що навіть не було натяку на страховку (сьогодні оформляв на родича)
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 00:31

  flysoulfly написав:
  s17012017 написав:
  flysoulfly написав:новому клиенту гривнекарту в отделении не открывают без оформления страховки :evil:
Мож надо гривнедепозитик какой крохотный открыть с получением дармовой карточки :?:

Тільки що з Кредит Днепр (на Мечникова).
Ніяких страховок не впарювали.
Сказав, що мені потрібно так, щоб усе було безкоштовно. Саме так все і оформили (хв. за 15)

какой тарифный план гривнекарты? безналом можно закинуть с другого банка без комиссии :?:

Не в курсі щодо назви тарифного плану, але не заплатив жодної копійки (для задач мінікаруселі, відкриття усіх карткових, поточних та додаткових карток до карток родичів - безкоштовно). Про безнал не цікавився, бо немає потреби
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 00:42

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.

Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
s17012017
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