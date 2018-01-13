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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 вер, 2023 08:04
s17012017 написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
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la9
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Додано: Сер 13 вер, 2023 08:41
s17012017 написав:
Mastbe, підскажіть, будь ласка, що значить по Правексу "Курс блокировки - на 0.50 больше", а саме, що мається на увазі "Курс блокировки"? Сьогодні був в цьому банку, і сказали, що при знятті валюти комісія 0,5%. Тобто, получається, що підсумковий курс має бути 37,687, проте, у таблиці все одно залишається 37,50
По словам горячки:
списание будет проходить по курсу блокировки, который на 0.50 грн выше обменного.
После проводки операции - лишнее вернётся на счёт.
Снятие валюты с премиальной карты - без комиса.
Условие бесплатности премиальной карты - оборот 7к/мес
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Додано: Сер 13 вер, 2023 08:45
la9 написав: s17012017 написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
Обычный текущий счёт в грн, который (вроде) создаётся автоматом когда клиент приходит в банк
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mustbe
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