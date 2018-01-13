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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:04

  s17012017 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.

Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить

С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:41

  s17012017 написав:Mastbe, підскажіть, будь ласка, що значить по Правексу "Курс блокировки - на 0.50 больше", а саме, що мається на увазі "Курс блокировки"? Сьогодні був в цьому банку, і сказали, що при знятті валюти комісія 0,5%. Тобто, получається, що підсумковий курс має бути 37,687, проте, у таблиці все одно залишається 37,50

По словам горячки:
списание будет проходить по курсу блокировки, который на 0.50 грн выше обменного.
После проводки операции - лишнее вернётся на счёт.
Снятие валюты с премиальной карты - без комиса.
Условие бесплатности премиальной карты - оборот 7к/мес
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:45

  la9 написав:
  s17012017 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.

Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить

С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?

Обычный текущий счёт в грн, который (вроде) создаётся автоматом когда клиент приходит в банк
mustbe
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  #<1 ... 29303132
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