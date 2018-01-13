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ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії. Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
s17012017 написав:Mastbe, підскажіть, будь ласка, що значить по Правексу "Курс блокировки - на 0.50 больше", а саме, що мається на увазі "Курс блокировки"? Сьогодні був в цьому банку, і сказали, що при знятті валюти комісія 0,5%. Тобто, получається, що підсумковий курс має бути 37,687, проте, у таблиці все одно залишається 37,50
По словам горячки: списание будет проходить по курсу блокировки, который на 0.50 грн выше обменного. После проводки операции - лишнее вернётся на счёт. Снятие валюты с премиальной карты - без комиса. Условие бесплатности премиальной карты - оборот 7к/мес
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії. Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
Обычный текущий счёт в грн, который (вроде) создаётся автоматом когда клиент приходит в банк
Хозяйке на заметку: В этой моей таблице приведён список всех 68-ми банков Украины, с сайтами и телефонами. Там же видна принадлежность банки к Клубу200 и Клубу50. Можно просто идти по таблице и прозванивать те банки, которые ещё не в клубе. Примерно так и делал в начале года, наполнял Клуб200.
Всего: 68 Банков: 62 Необанков: 6 В Клубе200: 48 + ТАС-онлайн = 49 Не в Клубе200: 20 В Клубе50: 22 Не в Клубе50: 46
mustbe написав:Обычный текущий счёт в грн, который (вроде) создаётся автоматом когда клиент приходит в банк
А в Пивденном онлайн-обмен доступен и через додаток и через браузерный ИБ? Если ничего не поменялось, то чтобы получить доступ в додаток, нужна карта, а они у них все платные, по крайней мере, еще недавно были. У самого давно уже поистекали карты, какие здесь были...