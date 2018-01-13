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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 вер, 2023 13:14
nik20100 написав:
В юниксе взяли комиссию при снятии валюты купленной в онлайне -237 грн. Для меня это было сюрпризом
В Юнексі при знятті валюти з поточного рахунку - комісія 0,5% (є у тарифах, валюта з депо - без комісії). Потрібно відкрити валютну карту, там немає комісії при знятті (на неї і зараховувати валюту при конвертації у застосунку). Також можливо без комісії перерахувати валюту з поточного рахунку на карту
Востаннє редагувалось andrey_teteryatnik
в Сер 13 вер, 2023 13:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 13:18
У МІБ також продають валюту на 50 тис.грн.: курс міжбанку + 0,5% за конвертацію + 1% за зняття з рахунку
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Додано: Сер 13 вер, 2023 13:25
Як думаєте ця тема буде ще деякий час?
Чи бажано поспішити та загнати все по не дуже привабливими курсам + комісс но вже в цьому місяці?
дякую заздалегідь
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vladus17
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Додано: Сер 13 вер, 2023 13:52
правекс курс евро на 50к не 40.25
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:03
В таблицю добавте Аккорд при відчинені нового рахунку просять 100грн за карту. Сказали більше комісса не буде. Хтось перевіряв?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:20
Неоднократно, читая про онлайн-обмен в МТБ, встречал упоминание карты КДВ. Но такой именно карты на сайте банка нет.
Вопрос к знатокам: как именно правильно называется эта карта? Спасибо большое заранее.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:21
vladus17 написав:
В таблицю добавте Аккорд при відчинені нового рахунку просять 100грн за карту. Сказали більше комісса не буде. Хтось перевіряв?
Не при открытии нового счета, а при открытии карты "Найкраща" от Мастеркард.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:27
mustbe написав: la9 написав: s17012017 написав:
[quote="5620983:ВЕСЕЛЬЧАК У"]Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
Зняття з рахунку "ДЛЯ ВИПЛАТ" - БЕЗ комісії. Тобто, при здійсненні валютообміну, треба вибрати саме такий рахунок, щоб не було комісії.
Цей рахунок стоврюється автоматично, при відкритті валютного депозиту на будь-яку суму і термін. Іншими словами, спочатку треба відкрити конверт депо на мінімальні 100 дол., і далі мінікаруселить
С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
Обычный текущий счёт в грн, который (вроде) создаётся автоматом когда клиент приходит в банк[/quote]
Обычных 2620 у них нет. Только карта по 25 грн в мес. Как вариант без абрнплатв, это открыть депо, под него карту которая в кассе пополняется без комиссии. Но первый депо, когда у клиента нет доступа в додаток и карты, в отделении от 10 тыс грн минимум.
Востаннє редагувалось la9
в Сер 13 вер, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:35
Скажите, а в Кредит Днепр долларовая, для снятия, открывается виртуалка в аппке или нужно заранее в отделении открыть?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:44
А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..
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