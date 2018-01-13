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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 14:58

  sergey_sryvkin написав:А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..

Поповнювати Універсальну, звичайно. Міняти на Універсальну в доларах або інтернет-карту (якщо Уні немає). Потім за 50 грн перевести на КДВ у доларах.
Але... там таким шлаком видають, що я б не радив.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:00

  la9 написав:Скажите, а в Кредит Днепр долларовая, для снятия, открывается виртуалка в аппке или нужно заранее в отделении открыть?

Можно и так, и так.
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la9 для снятия только физическая карта
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:12

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Чем в сенси отдают?
Proofy
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Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

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vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:24

  Искатель написав:
  vladus17 написав:В таблицю добавте Аккорд при відчинені нового рахунку просять 100грн за карту. Сказали більше комісса не буде. Хтось перевіряв?

Не при открытии нового счета, а при открытии карты "Найкраща" от Мастеркард.
"Простир" - бесплатно.

Благодарю. Это видимо мне менеджер хотел напарить что то лишнее. Следуйщий раз попрошу открить ,,Простир,,- бесплатно.
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  Proofy написав:Чем в сенси отдают?

мне выдали 2003 и 2006 годы в отличном состоянии, "без особенностей"
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