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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 вер, 2023 14:58
sergey_sryvkin написав:
А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..
Поповнювати Універсальну, звичайно. Міняти на Універсальну в доларах або інтернет-карту (якщо Уні немає). Потім за 50 грн перевести на КДВ у доларах.
Але... там таким шлаком видають, що я б не радив.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:00
la9 написав:
Скажите, а в Кредит Днепр долларовая, для снятия, открывается виртуалка в аппке или нужно заранее в отделении открыть?
Можно и так, и так.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:00
la9 для снятия только физическая карта
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:12
Чем в сенси отдают?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:24
Искатель написав: vladus17 написав:
В таблицю добавте Аккорд при відчинені нового рахунку просять 100грн за карту. Сказали більше комісса не буде. Хтось перевіряв?
Не при открытии нового счета, а при открытии карты "Найкраща" от Мастеркард.
"Простир" - бесплатно.
Благодарю. Это видимо мне менеджер хотел напарить что то лишнее. Следуйщий раз попрошу открить ,,Простир,,- бесплатно.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:42
Proofy написав:
Чем в сенси отдают?
мне выдали 2003 и 2006 годы в отличном состоянии, "без особенностей"
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Додано: Сер 13 вер, 2023 16:22
la9 написав: mustbe написав: la9 написав:
С долларовой понятно. А что открыть в гривне, чтобы без%% внести и нал и безнал?
Обычный текущий счёт в грн, который (вроде) создаётся автоматом когда клиент приходит в банк
Обычных 2620 у них нет. Только карта по 25 грн в мес. Как вариант без абрнплатв, это открыть депо, под него карту которая в кассе пополняется без комиссии. Но первый депо, когда у клиента нет доступа в додаток и карты, в отделении от 10 тыс грн минимум.
У пивня ? Очень даже есть 2620
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mustbe
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Додано: Сер 13 вер, 2023 16:23
mustbe написав:
У пивня ? Очень даже есть 2620
сегодня отказали. Только карта с абонкой. Киев, печерская
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la9
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Додано: Сер 13 вер, 2023 16:37
Искатель написав: sergey_sryvkin написав:
А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..
Поповнювати Універсальну, звичайно. Міняти на Універсальну в доларах або інтернет-карту (якщо Уні немає). Потім за 50 грн перевести на КДВ у доларах.
Але... там таким шлаком видають, що я б не радив.
Я вчора забирав нормальними. Навіть сині були. Щоправда у два відділення довелося завітати.
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