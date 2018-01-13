RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 16:40

ПУМБ

В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 19.02.14
Подякував: 505 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 16:53

  Искатель написав:
  sergey_sryvkin написав:А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..

Поповнювати Універсальну, звичайно. Міняти на Універсальну в доларах або інтернет-карту (якщо Уні немає).

А можна поповнювати інтернет-карту в гривнях? Чи треба саме уні?
Здається там у відділенні були комісії на поповнення уні, і треба було в термінал іти.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 19.02.14
Подякував: 505 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:05

  Искатель написав:
  sergey_sryvkin написав:А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..

Поповнювати Універсальну, звичайно. Міняти на Універсальну в доларах або інтернет-карту (якщо Уні немає). Потім за 50 грн перевести на КДВ у доларах.
Але... там таким шлаком видають, що я б не радив.

Сегодня с 2600 дали новыми 1800. Это с двух человек
sl2023x4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:09

  Искатель написав:Неоднократно, читая про онлайн-обмен в МТБ, встречал упоминание карты КДВ. Но такой именно карты на сайте банка нет.
Вопрос к знатокам: как именно правильно называется эта карта? Спасибо большое заранее.

Именно так она и называется: "Картка для виплат". На моём сайте банка упоминание про неё ЕСТЬ:
При розміщенні будь-якого банківського вкладу (депозиту) (Дол. США, ЄВРО) вкладнику можливе оформлення особистої платіжної картки Visa Classic тарифного пакету «Картка для виплат» - без стягнення оплати за випуск та розрахунково-касове обслуговування даної ПК.


В разделе тарифов она почему-то называется немного иначе: "КАРТКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИПЛАТ". Но это у меня. Может у других и нет. Тем, значит, не судьба.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 89, 90, 91
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
906 222972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2023 17:28
Amethyst
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 2075
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35413
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9438)
13.09.2023 18:08
Ринок ОВДП (5120)
13.09.2023 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.