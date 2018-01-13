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В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30
Искатель написав:Неоднократно, читая про онлайн-обмен в МТБ, встречал упоминание карты КДВ. Но такой именно карты на сайте банка нет. Вопрос к знатокам: как именно правильно называется эта карта? Спасибо большое заранее.
Именно так она и называется: "Картка для виплат". На моём сайте банка упоминание про неё ЕСТЬ:
При розміщенні будь-якого банківського вкладу (депозиту) (Дол. США, ЄВРО) вкладнику можливе оформлення особистої платіжної картки Visa Classic тарифного пакету «Картка для виплат» - без стягнення оплати за випуск та розрахунково-касове обслуговування даної ПК.
В разделе тарифов она почему-то называется немного иначе: "КАРТКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИПЛАТ". Но это у меня. Может у других и нет. Тем, значит, не судьба.
аккорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн? є можливість придбати сьогодні половину, та половину завтра. хочу встигнути на випадок нац банк щось поміняє завтра.
vladus17 написав:аккорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн? є можливість придбати сьогодні половину, та половину завтра. хочу встигнути на випадок нац банк щось поміняє завтра.
ви думаєте , що банки про це рішення дізнаються пізніше за вас і не встигнуть змінити курси?