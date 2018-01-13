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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:31

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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:35

  ihorsic написав:А хто в МОТОРІ купляв євро на 50к? Є тут такі сміливці? Підкажіть які там нюанси? Завтра вранці хочу спробувати.

Нюанс такой: чтобы узнать курс евро по котрому вы его будете покупать, надо за 50 грн открыть счет в евро.
Потом подадут заявку на покупку.
И только тогда вам скажут окончательный курс.
До этого: только ориентировочный, с разбегом 30-40 коп)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:10

  andrey_teteryatnik написав:
  nik20100 написав:В юниксе взяли комиссию при снятии валюты купленной в онлайне -237 грн. Для меня это было сюрпризом


В Юнексі при знятті валюти з поточного рахунку - комісія 0,5% (є у тарифах, валюта з депо - без комісії). Потрібно відкрити валютну карту, там немає комісії при знятті (на неї і зараховувати валюту при конвертації у застосунку). Також можливо без комісії перерахувати валюту з поточного рахунку на карту

Спасибо в следующем месяце так и будет

(Возможно ваша инфа будет полезна еще кому-то и ее следует добавить в таблицу)
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:12

  Искатель написав:
  sergey_sryvkin написав:А нагадайте плз, що треба поповнювати в приваті щоб купити валюту без комісії?
Наче з КДВ буде комісія при поповненні, а з інтернет чи універсальної - при купівлі?..

Поповнювати Універсальну, звичайно. Міняти на Універсальну в доларах або інтернет-карту (якщо Уні немає). Потім за 50 грн перевести на КДВ у доларах.
Але... там таким шлаком видають, що я б не радив.

У Києві позавчора доньці видали 11 синіх та дві 2006 р. Пощастило?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:32

  guntherhouse777 написав:
  ihorsic написав:А хто в МОТОРІ купляв євро на 50к? Є тут такі сміливці? Підкажіть які там нюанси? Завтра вранці хочу спробувати.

Нюанс такой: чтобы узнать курс евро по котрому вы его будете покупать, надо за 50 грн открыть счет в евро.
Потом подадут заявку на покупку.
И только тогда вам скажут окончательный курс.
До этого: только ориентировочный, с разбегом 30-40 коп)

Ну 50 грн це не так і багато. Курс у них завжди найнижчій. Головне щоб все це зробити швидко купив через 10 хв забрав.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  ihorsic написав:Ну 50 грн це не так і багато. Курс у них завжди найнижчій. Головне щоб все це зробити швидко купив через 10 хв забрав.
Мотор ждёт вхождения фонда, а народ мечтает про евро на шару)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:11

Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:43

  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
да
да
и да
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:46

  vladus17 написав:акорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
є можливість придбати сьогодні половину

можна

мінімільна сума покупки $50
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