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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:46

  vladus17 написав:акорд банк. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
є можливість придбати сьогодні половину

можна

мінімільна сума покупки $50
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:53

  la9 написав:
  mustbe написав:У пивня ? Очень даже есть 2620
сегодня отказали. Только карта с абонкой. Киев, печерская

я открыл раньше миним.гривнедепозит на миним.срок - под него бесплатно выдали карту для выплат. Она без абонки. И для клуба 50К - норм., можно юзать без комиссий.

Но :evil: баксы Петушара выдавал эксклюзивно говнищем. Даже с депо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:09

  Искатель написав:Неоднократно, читая про онлайн-обмен в МТБ, встречал упоминание карты КДВ. Но такой именно карты на сайте банка нет.

Вопрос к знатокам: как именно правильно называется эта карта? Спасибо большое заранее.
Ответ телезрителям:
не знаю, что и как выдают клиентам МТБ сейчас, а раньше выдавали для открытия конвертдепо карту в тарифе "Картка для власних потреб" и валютную в тарифе "Картка для отримання виплат". Я ими и воспользовался для клуба50К - всьо идеально (без комиссий).
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 вер, 2023 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:13

  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
>>> см.здесь
без комис, как указано в табл.
с синими, как повезет
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:15

  flysoulfly написав:,Ответ телезрителям:
не знаю, что и как выдают клиентам МТБ сейчас, а раньше выдавали для открытия конвертдепо карту в тарифе "Картка для власних потреб". Я ей и воспользовался для клуба50К - всьо идеально (без комиссий).

всьо идеально (без комиссий) - єто если с нее ничего не снимать :)
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:23

  J написав:всьо идеально (без комиссий) - єто если с нее ничего не снимать :)
а с гривневой и не надо ничего снимать :)
я свой текст выше исправил (просто уже сплюююююю)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:24

  sergey_sryvkin написав:В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30

Це де був такий курс?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:28

  lara_08 написав:
  sergey_sryvkin написав: Сині здав по 38,30
Це де був такий курс?
Гуляй-Польское направление
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 23:53

Если в Правексе моментальные карты не открывают(временно, не знаю), то для всей процедуры онлайн-валютообмена_на50К со снятием €,$ в тот же день - чтобы безкомиссий - надо ждать пластик или :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 00:19

  mustbe написав:+ МИБ, КомИн, Пиреус

Було б непогано додати курс бака у відділеннях, якщо є така можливість.
Скільки можна заробити не беручи доляра в руки.
sergey_sryvkin
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