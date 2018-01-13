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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 вер, 2023 22:46
vladus17 написав:акорд банк
. чи можна купувати валюту на 50тис грн онлайн частинами чи там лише 1 раз купити на суму до 50тис грн?
є можливість придбати сьогодні половину
можнамінімільна сума покупки $50
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 вер, 2023 22:53
la9 написав: mustbe написав:
У пивня ? Очень даже есть 2620
сегодня отказали. Только карта с абонкой. Киев, печерская
я открыл раньше миним.гривнедепозит на миним.срок - под него бесплатно выдали карту для выплат. Она без абонки. И для клуба 50К - норм., можно юзать без комиссий.
Но
баксы Петушара выдавал эксклюзивно говнищем. Даже с депо.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:09
Искатель написав:
Неоднократно, читая про онлайн-обмен в МТБ, встречал упоминание карты КДВ. Но такой именно карты на сайте банка нет.
Вопрос к знатокам: как именно правильно называется эта карта? Спасибо большое заранее.
Ответ телезрителям:
не знаю, что и как выдают клиентам МТБ сейчас, а раньше выдавали для открытия конвертдепо карту в тарифе "Картка для власних потреб" и валютную в тарифе "Картка для отримання виплат". Я ими и воспользовался для клуба50К - всьо идеально (без комиссий).
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 13 вер, 2023 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:13
osafly написав:
Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
>>> см.здесь
без комис, как указано в табл.
с синими, как повезет
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:15
flysoulfly написав:
,Ответ телезрителям:
не знаю, что и как выдают клиентам МТБ сейчас, а раньше выдавали для открытия конвертдепо карту в тарифе "Картка для власних потреб". Я ей и воспользовался для клуба50К - всьо идеально (без комиссий).
всьо идеально (без комиссий) - єто если с нее ничего не снимать
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J
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:23
J написав:
всьо идеально (без комиссий) - єто если с нее ничего не снимать
а с гривневой и не надо ничего снимать
я свой текст выше исправил (просто уже сплюююююю)
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:24
sergey_sryvkin написав:
В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30
Це де був такий курс?
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lara_08
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:28
lara_08 написав: sergey_sryvkin написав:
Сині здав по 38,30
Це де був такий курс?
Гуляй-Польское направление
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 вер, 2023 23:53
Если в Правексе моментальные карты не открывают(временно, не знаю), то для всей процедуры онлайн-валютообмена_на50К со снятием €,$ в тот же день - чтобы безкомиссий - надо ждать пластик или
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 вер, 2023 00:19
mustbe написав:
+ МИБ, КомИн, Пиреус
Було б непогано додати курс бака у відділеннях, якщо є така можливість.
Скільки можна заробити не беручи доляра в руки.
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sergey_sryvkin
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