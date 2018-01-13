Кам'янське
Наразі
1996 37,30-38,00
2001 38,15-38,25
2009 38,25-38,40
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 00:21
Кам'янське
Наразі
1996 37,30-38,00
2001 38,15-38,25
2009 38,25-38,40
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|