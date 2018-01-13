|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 00:21
lara_08 написав: sergey_sryvkin написав:
В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30
Це де був такий курс?
Кам'янське
Наразі
1996 37,30-38,00
2001 38,15-38,25
2009 38,25-38,40
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 505 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 14 вер, 2023 06:19
А что нужно открыть в Прокредите и есть ли вариант без абонки?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 07:50
в Юнексе как правильно покупать валюту, чтобы снять потом без комисии? В отделении сказали, что с валютной карты снятие вроде как бесплатное. на горячей линии сказали, что с комиссией.
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|906
|223304
|
|
|5
|2105
|
|
|88
|35485
|
|