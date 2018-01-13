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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 00:21
lara_08 написав: sergey_sryvkin написав:
В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30
Це де був такий курс?
Кам'янське
Наразі
1996 37,30-38,00
2001 38,15-38,25
2009 38,25-38,40
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Додано: Чет 14 вер, 2023 06:19
А что нужно открыть в Прокредите и есть ли вариант без абонки?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 07:50
в Юнексе как правильно покупать валюту, чтобы снять потом без комисии? В отделении сказали, что с валютной карты снятие вроде как бесплатное. на горячей линии сказали, что с комиссией.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:11
mustbe КомИн - 1% за снятие, с карты и счета
Сначала так обрадовал низкий курс, но факт оказался иным
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amt_mail1c
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:23
В Укрэксиме уже 37,70
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lara_08
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:28
amt_mail1c написав:mustbe
КомИн - 1% за снятие, с карты и счета
Сначала так обрадовал низкий курс, но факт оказался иным
Так комін теж трішки не виправдав себе. Для безкоштовного зняття хочуть депозит з карткою хочаб на 3 місяці.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:39
osafly написав:
Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
Да, только на следующий день
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:40
Как в Привате выглядит покупка? Отдают сразу, есть ли комиссии?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:54
бульбик написав: osafly написав:
Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
Да, только на следующий день
Хто сказав що на наступний день? Купив зарахував на карту прийшов і відразу зняв. Можливо ці нюанси для нових клієнтів?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:00
бульбик написав:
Как в Привате выглядит покупка? Отдают сразу, есть ли комиссии?
См. тут
и тут
.
По отдаче бывает по разному - можно сразу и синими, а можно с заказом и хламом - как повезет.
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