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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 36373839>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 00:21

  lara_08 написав:
  sergey_sryvkin написав:В ПУМБі щоб зняти гроші без комісії хочуть протримати їх повний календарний місяць, з 1 по 31 жовтня, і тільки в листопаді віддати. З комісією +1%, курс виходить 37,875. Але дають синіми. Сині здав по 38,30

Це де був такий курс?

Кам'янське
Наразі
1996 37,30-38,00
2001 38,15-38,25
2009 38,25-38,40
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А что нужно открыть в Прокредите и есть ли вариант без абонки?
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Юнекс

в Юнексе как правильно покупать валюту, чтобы снять потом без комисии? В отделении сказали, что с валютной карты снятие вроде как бесплатное. на горячей линии сказали, что с комиссией.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:11

mustbe КомИн - 1% за снятие, с карты и счета
Сначала так обрадовал низкий курс, но факт оказался иным
amt_mail1c
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В Укрэксиме уже 37,70
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:28

  amt_mail1c написав:mustbe КомИн - 1% за снятие, с карты и счета
Сначала так обрадовал низкий курс, но факт оказался иным

Так комін теж трішки не виправдав себе. Для безкоштовного зняття хочуть депозит з карткою хочаб на 3 місяці.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:39

  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:40

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Как в Привате выглядит покупка? Отдают сразу, есть ли комиссии?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:54

  бульбик написав:
  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день

Хто сказав що на наступний день? Купив зарахував на карту прийшов і відразу зняв. Можливо ці нюанси для нових клієнтів?
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:00

  бульбик написав:Как в Привате выглядит покупка? Отдают сразу, есть ли комиссии?
См. тут и тут.
По отдаче бывает по разному - можно сразу и синими, а можно с заказом и хламом - как повезет.
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