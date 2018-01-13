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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:02
liontiger написав:osafly
Якщо клієнт банку і є карта то касир сказала, що через 30 хвилин можна знімати.
В мене валютна картка тільки віртуалка, тому потрібно виписувати через менеджера, а вони кажуть мінімум через 2 годину можуть здійснити виписку на отримання.
Купюри зелені але потрапляє 1996 рік (можуть дати і 1988 рік та казати, що вони добре зберігаються та майже вічні
).
А если долларовую добавить в Гугл пей и приложить телефоном то прокатит так?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09
ihorsic написав: бульбик написав: osafly написав:
Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
Да, только на следующий день
Хто сказав що на наступний день? Купив зарахував на карту прийшов і відразу зняв. Можливо ці нюанси для нових клієнтів?
Сегодня уточнял у себя в отделении
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