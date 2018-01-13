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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:02

  liontiger написав:osafly
Якщо клієнт банку і є карта то касир сказала, що через 30 хвилин можна знімати.
В мене валютна картка тільки віртуалка, тому потрібно виписувати через менеджера, а вони кажуть мінімум через 2 годину можуть здійснити виписку на отримання.
Купюри зелені але потрапляє 1996 рік (можуть дати і 1988 рік та казати, що вони добре зберігаються та майже вічні :mrgreen: ).

А если долларовую добавить в Гугл пей и приложить телефоном то прокатит так?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09

  ihorsic написав:
  бульбик написав:
  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день

Хто сказав що на наступний день? Купив зарахував на карту прийшов і відразу зняв. Можливо ці нюанси для нових клієнтів?


Сегодня уточнял у себя в отделении
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:44

  бульбик написав:
  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день
да, но отдали в тот же день через минуту
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:48

sl2023x4
Так пройде
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

КомІн цирк на дроті
У відділенні сказали що з депозитної картки зняття нецільових коштів 1% комісія.
На гарячій ліній кажуть що будь-які кошти на депозитній картці - зняття без комісії.
Кажуть пишіть офіційне звернення щоб дізнатись що насправді є правдою.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:52

  rationalism2 написав:КомІн цирк на дроті
У відділенні сказали що з депозитної картки зняття нецільових коштів 1% комісія.
На гарячій ліній кажуть що будь-які кошти на депозитній картці - зняття без комісії.
Кажуть пишіть офіційне звернення щоб дізнатись що насправді є правдою.

Может для начала устроить очную ставку, т.е. позвонить на горячку прямо из отделения?
moveton
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