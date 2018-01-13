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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:02

  liontiger написав:osafly
Якщо клієнт банку і є карта то касир сказала, що через 30 хвилин можна знімати.
В мене валютна картка тільки віртуалка, тому потрібно виписувати через менеджера, а вони кажуть мінімум через 2 годину можуть здійснити виписку на отримання.
Купюри зелені але потрапляє 1996 рік (можуть дати і 1988 рік та казати, що вони добре зберігаються та майже вічні :mrgreen: ).

А если долларовую добавить в Гугл пей и приложить телефоном то прокатит так?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09

  ihorsic написав:
  бульбик написав:
  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день

Хто сказав що на наступний день? Купив зарахував на карту прийшов і відразу зняв. Можливо ці нюанси для нових клієнтів?


Сегодня уточнял у себя в отделении
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:44

  бульбик написав:
  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день
да, но отдали в тот же день через минуту
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:48

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Так пройде
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

КомІн цирк на дроті
У відділенні сказали що з депозитної картки зняття нецільових коштів 1% комісія.
На гарячій ліній кажуть що будь-які кошти на депозитній картці - зняття без комісії.
Кажуть пишіть офіційне звернення щоб дізнатись що насправді є правдою.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:52

  rationalism2 написав:КомІн цирк на дроті
У відділенні сказали що з депозитної картки зняття нецільових коштів 1% комісія.
На гарячій ліній кажуть що будь-які кошти на депозитній картці - зняття без комісії.
Кажуть пишіть офіційне звернення щоб дізнатись що насправді є правдою.

Может для начала устроить очную ставку, т.е. позвонить на горячку прямо из отделения?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Здається розібралися, зняття дісно без комісії
але є такий пункт
"інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH
(зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)"
Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Цирк, по-моему такие идиоты должны сразу идти нафиг) зачем вы связываетесь с такими банками)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:16

В Приваті сьогодня видали синіми.
В Піреусі сказали один рахунок новому клієнту 300 грн в рік. Треба два рахунка.
В Комін на Олімпійській сказали також +1% і ще 150 грн відкритя.
Востаннє редагувалось Бывалый в Чет 14 вер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:17

  rationalism2 написав:Здається розібралися, зняття дісно без комісії
але є такий пункт
"інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH
(зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)"
Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло


Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?
rationalism2
 
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