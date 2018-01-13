Так мета одна - якщо без % то виходить найвигідніший курс - 37.3, суто спортивний інтерес
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:18
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:26
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
А кто-то с МИБом работал? Какой набор нужно открыть новому клиенту?
Додано: Чет 14 вер, 2023 14:12
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В Юнексе новинка. После просьбы выдать синими (их наличие подтверждалось визуальным осмотром рабочего места кассира), предложили оплатить услугу стоимостью в 100 грн. При этом вы получите на выходе половину банкнот синими (т.е. 6-7 купюр), а половину - 96 года. На ГЛ это "ноу-хау" подтвердили, назвав это почему-то "страховкой", которую оплачивает клиент, если желает, чтобы кассир подобрала ему купюры получше. От услуги отказался ибо невыгодно - реальная разница в моём городе между синими и зелёными 0,05-0,10 грн. Говорю, я дальтоник, мне не важно какого цвета, вот только бы от 2006 года. Кассир ответила, что готова отдать бесплатно купюрами 96 и 2006 пополам. Пока оставил женщину в покое, может позже забегу.
P.S. В Укргазе котлету забрал синими. Пролежала неделю.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Чет 14 вер, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 вер, 2023 14:13
в О.банк новому клиенту ( совсем новому, но до недавнего был клиентом Идеи) как гривню заводить:затягивать на виртуальную о.карту
или налом в кассу Идеи (это 150грн открытие их карты под это).
Баксы выдача будет с виртуального счета без комисс?
Додано: Чет 14 вер, 2023 14:25
Пиреус банк это трешанина.
Хотел сегодня купить валюту, но валюты в кассе нет. Валюту можно заказать только на понедельник, потому что они не хотят гонять машину. Киев.пр.Мира 13
Регистрация в приложении это просто пипец полный.
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