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alex lem написав:треба спочатку покласти на депо доляри ( а вони там мінімум на 500 долярів) на 10 днів.
Странно, на сайте до сих пор написано "«Строковий» міжбанк від 100 USD/EUR". Уже стало от 500 и сайт не обновили? Он, конечно, минимум на 3 месяца, а не на 10 дней, но до сих пор это никого не смущало.
rationalism2 написав:Здається розібралися, зняття дісно без комісії але є такий пункт "інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH (зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)" Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло
Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?
Я сьогодні зробила. Ніякої комісії по депозитній картці не було. Купила 1300 доларів і отримала в касі 1300 доларів. Головне це отримати цю депозитну картку, бо за словами менеджера дали вказівку не оформлювати їх новим клієнтам без відкриття депозиту.
rationalism2 написав:Здається розібралися, зняття дісно без комісії але є такий пункт "інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH (зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)" Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло
Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?
Я сьогодні зробила. Ніякої комісії по депозитній картці не було. Купила 1300 доларів і отримала в касі 1300 доларів. Головне це отримати цю депозитну картку, бо за словами менеджера дали вказівку не оформлювати їх новим клієнтам без відкриття депозиту.
Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?