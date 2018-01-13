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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3940414243>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:10

  alex lem написав:треба спочатку покласти на депо доляри ( а вони там мінімум на 500 долярів) на 10 днів.

Странно, на сайте до сих пор написано "«Строковий» міжбанк від 100 USD/EUR". Уже стало от 500 и сайт не обновили? Он, конечно, минимум на 3 месяца, а не на 10 дней, но до сих пор это никого не смущало.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:22

  amt_mail1c написав:mustbe КомИн - 1% за снятие, с карты и счета
Сначала так обрадовал низкий курс, но факт оказался иным

+ карти 70 грн та $2 якщо не клієнт.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:30

  la9 написав:В идее, в О.банк 2.0 открывается карта в долларах Виплатна. Обмен на нее и снятие без комисса?

Без.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:37

  rationalism2 написав:
  rationalism2 написав:Здається розібралися, зняття дісно без комісії
але є такий пункт
"інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH
(зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)"
Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло


Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?

Я сьогодні зробила. Ніякої комісії по депозитній картці не було. Купила 1300 доларів і отримала в касі 1300 доларів. Головне це отримати цю депозитну картку, бо за словами менеджера дали вказівку не оформлювати їх новим клієнтам без відкриття депозиту.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:46

  lara_08 написав:
  la9 написав:В идее, в О.банк 2.0 открывается карта в долларах Виплатна. Обмен на нее и снятие без комисса?

Без.
а гривню как заводили?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:51

  lara_08 написав:
  rationalism2 написав:
  rationalism2 написав:Здається розібралися, зняття дісно без комісії
але є такий пункт
"інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH
(зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)"
Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло


Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?

Я сьогодні зробила. Ніякої комісії по депозитній картці не було. Купила 1300 доларів і отримала в касі 1300 доларів. Головне це отримати цю депозитну картку, бо за словами менеджера дали вказівку не оформлювати їх новим клієнтам без відкриття депозиту.


Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Хто опише квест в південному? Що там треба мати?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:07

  ihorsic написав:Хто опише квест в південному? Що там треба мати?
залізні нерви - отримаючи з каси сміття замість більш-меньш прийнятних долярів :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:26

В кредитднепр банке добавили комиссию за обмен валюты как за покупку usd так и за его продажу по 0.5% в правилах, что в green что в gold картах
добавьте это в таблицу пожалуйста
winterest98
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:27

  Бывалый написав:В Приваті сьогодня видали синіми.

Хороший знак, уже несколько сообщений, что в Привате синими опять выдают. Может, они начинают исправляться?
Искатель
 
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