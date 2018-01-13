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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:28

lara_08 а вы новый клиент или раньше были зарегестрированы?
и если новый то как получили депозитную тогда
winterest98
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:31

В етері - наша стаття "Де купити валюту онлайн"

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ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:06

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Вчора переводив на карту Рада банку гроші з ПУМБ і Південного. 12 і 14 тисяч, картку заблокували. Сьогодні довелося під'їхати у відділення і надати виписки з ПУМБ і Південного. Тепер треба чекати від дня до... Місяця! 26 000! Хотів перевести 50к і конвертувати у долар.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

ihorsic написав:Хто опише квест в південному? Що там треба мати?
У меня с давних пор была депозитка в грн просроченная. Карту перевыпустили. Выпустили Вирт доллар. Пополнение этой депозитки через кассу без комис. Без абонплаты все
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:17

  flex123 написав:в Юнексе как правильно покупать валюту, чтобы снять потом без комисии? В отделении сказали, что с валютной карты снятие вроде как бесплатное. на горячей линии сказали, что с комиссией.

З фізичною картою відразу в касу і знімаємо без комісу. З віртуальною карткою потрібно через менеджера робити якийсь запит, його узгоджують (в головному офісі?) і потім видають теж без комісу. Але трохи довше. Віртуальні картки відносяться до центрального офісу (так сказала менеджер у відділенні)
Востаннє редагувалось Golf_streem в Чет 14 вер, 2023 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

У кого в каких банках получалось загнать грн через п2п и сразу обменять на валюту?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:21

  ShtormK написав:В етері - наша стаття "Де купити валюту онлайн"

Дякуємо форуму і особисто Mustbe за неоціненну допомогу!

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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:22

  la9 написав:У кого в каких банках получалось загнать грн через п2п и сразу обменять на валюту?

Я не через р2р, а поповнював картку через касу (не знаю--це те саме, чи інше), робив купівлю валюти і відразу знімав в Приваті, Укргазі (з картка, не з рахунку!), Аккорді
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

lara_08 написав:
  rationalism2 написав:
  rationalism2 написав:Здається розібралися, зняття дісно без комісії
але є такий пункт
"інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH
(зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)"
Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло


Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?

Я сьогодні зробила. Ніякої комісії по депозитній картці не було. Купила 1300 доларів і отримала в касі 1300 доларів. Головне це отримати цю депозитну картку, бо за словами менеджера дали вказівку не оформлювати їх новим клієнтам без відкриття депозиту.
А грн на какой тариф заводили?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:26

  бульбик написав:
  osafly написав:Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??


Да, только на следующий день

З картки відразу, з рахунку--на наступний день.
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