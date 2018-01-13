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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:28
lara_08 а вы новый клиент или раньше были зарегестрированы?
и если новый то как получили депозитную тогда
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Додано: Чет 14 вер, 2023 17:31
В етері - наша стаття "Де купити валюту онлайн"
Дякуємо форуму і особисто Mustbe
за неоціненну допомогу!
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:06
Вчора переводив на карту Рада банку гроші з ПУМБ і Південного. 12 і 14 тисяч, картку заблокували. Сьогодні довелося під'їхати у відділення і надати виписки з ПУМБ і Південного. Тепер треба чекати від дня до... Місяця! 26 000! Хотів перевести 50к і конвертувати у долар.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:16
ihorsic написав:Хто опише квест в південному? Що там треба мати?
У меня с давних пор была депозитка в грн просроченная. Карту перевыпустили. Выпустили Вирт доллар. Пополнение этой депозитки через кассу без комис. Без абонплаты все
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la9
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:17
flex123 написав:
в Юнексе как правильно покупать валюту, чтобы снять потом без комисии? В отделении сказали, что с валютной карты снятие вроде как бесплатное. на горячей линии сказали, что с комиссией.
З фізичною картою відразу в касу і знімаємо без комісу. З віртуальною карткою потрібно через менеджера робити якийсь запит, його узгоджують (в головному офісі?) і потім видають теж без комісу. Але трохи довше. Віртуальні картки відносяться до центрального офісу (так сказала менеджер у відділенні)
Востаннє редагувалось Golf_streem
в Чет 14 вер, 2023 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:17
У кого в каких банках получалось загнать грн через п2п и сразу обменять на валюту?
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la9
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:21
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:22
la9 написав:
У кого в каких банках получалось загнать грн через п2п и сразу обменять на валюту?
Я не через р2р, а поповнював картку через касу (не знаю--це те саме, чи інше), робив купівлю валюти і відразу знімав в Приваті, Укргазі (з картка, не з рахунку!), Аккорді
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:23
lara_08 написав: rationalism2 написав: rationalism2 написав:
Здається розібралися, зняття дісно без комісії
але є такий пункт
"інші безготівкові зарахування 1%+5 UAH
(зарахування нарахованих відсотків по депозиту та суми вкладу не тарифікуються)"
Тобто комісія спишеться при зарахуванніа, а не при знятті. У відділенні сказали що вони тестували купівлю на 100 дол і комісію у них зняло
Продовження - інший оператор сказав що дана комісія не застосовується оскільки придбання валюти онлайн - не підпадає під "інші безготівкові зарахування" а є внутрішній переказ між картковими рахунками тому не має бути комісій. Пздц. Короче треба виділити час відкрити все та протестувати як воно буде в реальності... вже хтось пробував?
Я сьогодні зробила. Ніякої комісії по депозитній картці не було. Купила 1300 доларів і отримала в касі 1300 доларів. Головне це отримати цю депозитну картку, бо за словами менеджера дали вказівку не оформлювати їх новим клієнтам без відкриття депозиту.
А грн на какой тариф заводили?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:26
бульбик написав: osafly написав:
Укргаз кто нибудь юзал?? Отдают без комиссий и заморочек??
Да, только на следующий день
З картки відразу, з рахунку--на наступний день.
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