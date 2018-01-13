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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:38
flysoulfly написав: lara_08 написав: la9 написав:
В идее, в О.банк 2.0 открывается карта в долларах Виплатна. Обмен на нее и снятие без комисса?
Без.
а гривню как заводили?
Наличкой на гривневую виплатну.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:41
В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:43
rationalism2 написав:
Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?
Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:48
la9 написав:
грн на какой тариф заводили?
На текущий счёт
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:48
lara_08 написав: rationalism2 написав:
Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?
Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
И у вас курс вышел 37.3?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:49
lara_08 написав: la9 написав:
грн на какой тариф заводили?
На текущий счёт
А в каком тарифе, не знаете?
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