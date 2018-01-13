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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:38

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  la9 написав:В идее, в О.банк 2.0 открывается карта в долларах Виплатна. Обмен на нее и снятие без комисса?

Без.
а гривню как заводили?

Наличкой на гривневую виплатну.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:41

В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  rationalism2 написав:Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?

Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  la9 написав:грн на какой тариф заводили?

На текущий счёт
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

lara_08 написав:
  rationalism2 написав:Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?

Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
И у вас курс вышел 37.3?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

lara_08 написав:
  la9 написав:грн на какой тариф заводили?

На текущий счёт
А в каком тарифе, не знаете?
la9
 
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  #<1 ... 40414243
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