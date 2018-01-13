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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:38
flysoulfly написав: lara_08 написав: la9 написав:
В идее, в О.банк 2.0 открывается карта в долларах Виплатна. Обмен на нее и снятие без комисса?
Без.
а гривню как заводили?
Наличкой на гривневую виплатну.
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lara_08
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:41
В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:43
rationalism2 написав:
Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?
Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:48
la9 написав:
грн на какой тариф заводили?
На текущий счёт
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:48
lara_08 написав: rationalism2 написав:
Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?
Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
И у вас курс вышел 37.3?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:49
lara_08 написав: la9 написав:
грн на какой тариф заводили?
На текущий счёт
А в каком тарифе, не знаете?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:54
А кто-то сталкивался с МИБом?
Что там нужно открыть новому клиенту?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:10
Які купюри видає Сенс, і чи видає валюту куплену в той же день?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:18
ST_11 написав:
...
Приватбанк
Відкрив сьогодні цифрову віртуальну доларову картку для виплат. Поповнив без комісії гривневу (універсальну). Купив в додатку на пробу пару соток. Пішов й зняв зразу новими (синіми) з каси. Комісія складала 0,5% при зарахуванні на доларову картку а зняття без комісії. Реальний курс вийшов 37,64
. В Приваті вигідно за раз купляти на максимальну суму в межах ліміту 50 т. грн. Тоді собівартість долара ще нижча бо максимальна комісія за поповнення 50 грн. Але не перевіряв поки на всі 50 тис.
...
Сьогодні купив 1300 доларів через обмін онлайн у Приватбанку.
Поповнив гривневу картку Універсальна (без комісії в терміналі).
При обміні, для зарахування валюти, обрав доларову картку для виплат.
Загальні гривневі видатки з комісією (1,37 долара) - 48742,70 грн.
Курс: 37,49
4* здати 1300 доларів вдалось сьогодні після обіду по 38,19
+900 грн. за декілька операцій.
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