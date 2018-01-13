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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:06

  la9 написав:
lara_08 написав:
  la9 написав:грн на какой тариф заводили?

На текущий счёт
А в каком тарифе, не знаете?

В договорі написано тарифний пакет: Тарифи на послуги та операції за поточними рахунками,відкритими в національній валюті в рамках продукту Депозитний для клієнтів Київське відділення...
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:09

  Бывалый написав:В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.

Де вони їх відкопали. 1993 рік це ще з маленькими портретами президентів. Може 2003 рік
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:13

  la9 написав:
lara_08 написав:
  rationalism2 написав:Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?

Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
И у вас курс вышел 37.3?

По валютообмену в рамках 50к. грн. - 37,3, а по конвертационному на 500 дол. дороже 37,1 + 1% =37,471
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:30

  lara_08 написав:
  Бывалый написав:В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.

Де вони їх відкопали. 1993 рік це ще з маленькими портретами президентів. Може 2003 рік


так НБУ ж разрешил :mrgreen:
мне в ТАСЕ всунули 2 93го и одну 88го - подумываю в рамку вставить, но дороговато )
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:46

  cohan написав:
  lara_08 написав:
  Бывалый написав:В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.

Де вони їх відкопали. 1993 рік це ще з маленькими портретами президентів. Може 2003 рік


так НБУ ж разрешил :mrgreen:
мне в ТАСЕ всунули 2 93го и одну 88го - подумываю в рамку вставить, но дороговато )

Зачем такое брали?
Investor_K
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