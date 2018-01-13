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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 21:06
la9 написав: lara_08 написав: la9 написав:
грн на какой тариф заводили?
На текущий счёт
А в каком тарифе, не знаете?
В договорі написано тарифний пакет: Тарифи на послуги та операції за поточними рахунками,відкритими в національній валюті в рамках продукту Депозитний для клієнтів Київське відділення...
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lara_08
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:09
Бывалый написав:
В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.
Де вони їх відкопали. 1993 рік це ще з маленькими портретами президентів. Може 2003 рік
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lara_08
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:13
la9 написав: lara_08 написав: rationalism2 написав:
Ви відкрили 2 депозитні картки - в гривні та в доларі без відкриття відповідних депозитів?
Відкрили конвертаційний на 500 доларів. Для цього банк КІБ відкриває поточний в гривнях та депозитну картку в доларах. При наявності цих двох рахунків потім спокійно робите валютообмін
И у вас курс вышел 37.3?
По валютообмену в рамках 50к. грн. - 37,3, а по конвертационному на 500 дол. дороже 37,1 + 1% =37,471
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lara_08
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:30
lara_08 написав: Бывалый написав:
В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.
Де вони їх відкопали. 1993 рік це ще з маленькими портретами президентів. Може 2003 рік
так НБУ ж разрешил
мне в ТАСЕ всунули 2 93го и одну 88го - подумываю в рамку вставить, но дороговато )
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cohan
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:46
cohan написав: lara_08 написав: Бывалый написав:
В Ідеї був в двух відділеннях спочатку і в кінці В. Васильковської. В одному сказали є доллари 93 року. В іншому -декілька соток стан так собі.
-На коли можно заказати?
-Ми не заказуємо, ходіть по відділенням і збирайте.
В одному всі дівчата балакали по телефону, а в іншому просто балакали та чекали кінця робочого дня. Мені теж захотілось працювати в Ідеї банку.
Де вони їх відкопали. 1993 рік це ще з маленькими портретами президентів. Може 2003 рік
так НБУ ж разрешил
мне в ТАСЕ всунули 2 93го и одну 88го - подумываю в рамку вставить, но дороговато )
Зачем такое брали?
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Investor_K
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