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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

А что означает сноска о 500+ дол по пумбу?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 06:55

  moveton написав:
  alex lem написав:треба спочатку покласти на депо доляри ( а вони там мінімум на 500 долярів) на 10 днів.

Странно, на сайте до сих пор написано "«Строковий» міжбанк від 100 USD/EUR". Уже стало от 500 и сайт не обновили? Он, конечно, минимум на 3 месяца, а не на 10 дней, но до сих пор это никого не смущало.

Так що в МТБ можно забрати 1300 долл лише через 1 місяць??????
vladus17
 
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