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alex lem написав:треба спочатку покласти на депо доляри ( а вони там мінімум на 500 долярів) на 10 днів.
Странно, на сайте до сих пор написано "«Строковий» міжбанк від 100 USD/EUR". Уже стало от 500 и сайт не обновили? Он, конечно, минимум на 3 месяца, а не на 10 дней, но до сих пор это никого не смущало.
Так що в МТБ можно забрати 1300 долл лише через 1 місяць??????