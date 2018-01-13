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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

А что означает сноска о 500+ дол по пумбу?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 06:55

  moveton написав:
  alex lem написав:треба спочатку покласти на депо доляри ( а вони там мінімум на 500 долярів) на 10 днів.

Странно, на сайте до сих пор написано "«Строковий» міжбанк від 100 USD/EUR". Уже стало от 500 и сайт не обновили? Он, конечно, минимум на 3 месяца, а не на 10 дней, но до сих пор это никого не смущало.

Так що в МТБ можно забрати 1300 долл лише через 1 місяць??????
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:01

  la9 написав:А что означает сноска о 500+ дол по пумбу?


Щоб забрати без комісії, потрібно щоб цілий минулий місяць пролежало на валютній карті 500+ доларів. Якщо хоч один день пропуску - коміссія при знятті.
jay2004
 
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Ком Ин.

КомИн: 1% при снятии.
odeshm6
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:07

:(
клюбные банки вообще не верят в упавшее сегодня Евро
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:24

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

КомИн - все, временно прикрыли
Недолго музыка играла ...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:31

OTP Офлайн-покупка валюти

На гарячій лінії сказали. що купити в межах 50 тис грн валюту можна лише на відділенні, через додаток опції немає
Але курс сумарний більший комерційного
37.5 + 0.5% конвертація +1% зняття = 38.064375
Тобто різниця з депозитом, це наявність комісії 1% за зняття
Nimbler
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:32

  la9 написав:А что означает сноска о 500+ дол по пумбу?
>>> см.здесь
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:12

Пришёл донат с таким сообщением:
"Дякую за вашу роботу. Було б непогано побачити ще таблицю онлайн-обміну євро)"

Отвечаю: выбор валюты доступен в настройках.
Но следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
mustbe
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