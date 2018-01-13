RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:07

Правекс.

Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.

Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.

Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))

Правекс на мусорник
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38776
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3737 раз.
Подякували: 11954 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:14

  Evgeny написав:Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.

Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.

Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))

Правекс на мусорник
Интересно! :shock:
Мне там сказали, что премиальный пакет совершенно ничего не изменит :twisted:
И что такое снятие валюты будет без комиссии. :twisted:
И забавно, что курсЫ обмена в аппке у тьотки светились выше, чем в табличке, :evil:

и да, ждать пластик несколько дней.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Клиент_ і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 90, 91, 92
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
916 224319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 вер, 2023 13:13
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 2150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (652)
15.09.2023 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.