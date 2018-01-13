|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:07
Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38776
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3737 раз.
- Подякували: 11954 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:14
Evgeny написав:
Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник
Интересно!
Мне там сказали, что премиальный пакет совершенно ничего не изменит
И что такое снятие валюты будет без комиссии.
И забавно, что курсЫ обмена в аппке у тьотки светились выше, чем в табличке,
и да, ждать пластик несколько дней.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|916
|224319
|
П'ят 15 вер, 2023 13:13
sens
|
|5
|2150
|
|
|88
|35607
|
|