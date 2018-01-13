RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:07

Правекс.

Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.

Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.

Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))

Правекс на мусорник
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38777
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3737 раз.
Подякували: 11955 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:14

  Evgeny написав:Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.

Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.

Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))

Правекс на мусорник
Интересно! :shock:
Мне там сказали, что премиальный пакет совершенно ничего не изменит :twisted:
И что такое снятие валюты будет без комиссии. :twisted:
И забавно, что курсЫ обмена в аппке у тьотки светились выше, чем в табличке, :evil:

и да, ждать пластик несколько дней.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36

Підкажіть, по Юнексу, чи є якісь нюанси (комісії, завчасне замовлення тощо). дякую
v10051978
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.02.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.

Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.

Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))

Правекс на мусорник
Интересно! :shock:
Мне там сказали, что премиальный пакет совершенно ничего не изменит :twisted:
И что такое снятие валюты будет без комиссии. :twisted:
И забавно, что курсЫ обмена в аппке у тьотки светились выше, чем в табличке, :evil:

и да, ждать пластик несколько дней.


1. Какой курс в апке?
2. Тарифы по премиальному пакету есть на сайте. Но его цена это жесть
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38777
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3737 раз.
Подякували: 11955 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:39

Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 19.03.09
Подякував: 128 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:53

  Evgeny написав:Правекс.

Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.

Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.

Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))

Правекс на мусорник


Насчёт правекса тоже не понял есть ли лайфхаки как обойти комсу за снятие 0,5%
flex123
 
Повідомлень: 157
З нами з: 10.12.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:06

  emeta написав:Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
меня вялыми купюрами и "обязательной"страховкой запугали с порога. И без нее про подробности даже и не рассказали.
Козлы.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:10

  flex123 написав:Насчёт правекса тоже не понял есть ли лайфхаки как обойти комсу за снятие 0,5%
так , может, 0,5% это "просто блокировка"- как указано в табличке-
или именно снятие комисии :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
бульбик
 
Повідомлень: 824
З нами з: 21.05.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:26

  бульбик написав:Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
забрать - сразу как договоритесь с этими мутняками
flysoulfly
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 91, 92, 93
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
920 224498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 вер, 2023 14:03
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 2150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.