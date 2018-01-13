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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:07
Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник
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Evgeny
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:14
Evgeny написав:
Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник
Интересно!
Мне там сказали, что премиальный пакет совершенно ничего не изменит
И что такое снятие валюты будет без комиссии.
И забавно, что курсЫ обмена в аппке у тьотки светились выше, чем в табличке,
и да, ждать пластик несколько дней.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36
Підкажіть, по Юнексу, чи є якісь нюанси (комісії, завчасне замовлення тощо). дякую
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v10051978
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36
flysoulfly написав: Evgeny написав:
Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник
Интересно!
Мне там сказали, что премиальный пакет совершенно ничего не изменит
И что такое снятие валюты будет без комиссии.
И забавно, что курсЫ обмена в аппке у тьотки светились выше, чем в табличке,
и да, ждать пластик несколько дней.
1. Какой курс в апке?
2. Тарифы по премиальному пакету есть на сайте. Но его цена это жесть
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Evgeny
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:39
Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
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emeta
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:53
Evgeny написав:
Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник
Насчёт правекса тоже не понял есть ли лайфхаки как обойти комсу за снятие 0,5%
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flex123
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:06
emeta написав:
Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
меня вялыми купюрами и "обязательной"страховкой запугали с порога. И без нее про подробности даже и не рассказали.
Козлы.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:10
flex123 написав:
Насчёт правекса тоже не понял есть ли лайфхаки как обойти комсу за снятие 0,5%
так , может, 0,5% это "просто блокировка"- как указано в табличке-
или именно снятие комисии
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:23
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
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бульбик
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:26
бульбик написав:
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
забрать - сразу как договоритесь с этими мутняками
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flysoulfly
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