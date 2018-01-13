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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:29

  бульбик написав:Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37

  Игорь Алексеевич написав:,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.

откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:53

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.

откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?


Возможно то теоретик. Начитавшись подобных сообщений вчера шел в обменник с несколькими купюрами 96года без энтузиазма, думал буду полдня искать кто и где их обменяет по обычному курсу. В первой же обменке сдал без вопросов по стандартному курсу покупки(вчера покупка 38.00 / продажа 38.20). Если бы сдавал много и синие - может быть выкупили бы чуть дороже.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:02

  бульбик написав:Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Что необходимо - тут.
Забрать можно сразу при наличии в кассе или по заказу через 5дн. Снятие валюты - тут.
FinTech
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  #<1 ... 44454647
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