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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:29
бульбик написав:
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37
Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
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J
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:53
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
Возможно то теоретик. Начитавшись подобных сообщений вчера шел в обменник с несколькими купюрами 96года без энтузиазма, думал буду полдня искать кто и где их обменяет по обычному курсу. В первой же обменке сдал без вопросов по стандартному курсу покупки(вчера покупка 38.00 / продажа 38.20). Если бы сдавал много и синие - может быть выкупили бы чуть дороже.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:02
бульбик написав:
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Что необходимо - тут
.
Забрать можно сразу при наличии в кассе или по заказу через 5дн. Снятие валюты - тут
.
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