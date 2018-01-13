|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:29
бульбик написав:
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7181
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37
Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5989
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:53
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
Возможно то теоретик. Начитавшись подобных сообщений вчера шел в обменник с несколькими купюрами 96года без энтузиазма, думал буду полдня искать кто и где их обменяет по обычному курсу. В первой же обменке сдал без вопросов по стандартному курсу покупки(вчера покупка 38.00 / продажа 38.20). Если бы сдавал много и синие - может быть выкупили бы чуть дороже.
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:02
бульбик написав:
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Что необходимо - тут
.
Забрать можно сразу при наличии в кассе или по заказу через 5дн. Снятие валюты - тут
.
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 668
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
21
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:06
Кредиагриколь если зачисление доллара на текущий счет, то снятие 1%. Только диджитал карта
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 613
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2255 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
Нутром чует!😀
-
THB
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20
Игорь Алексеевич написав: бульбик написав:
Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
До п.2. Вчора здавав в банку 3 купюри, які забракували оптовики (потерті портрети президентів), хоча готові були їх прийняти по курсу роздрібного віконця обмінки.
В банку вирішує лічильник банкнот. Касирка їх не розглядала з лупою та в ультрафіолеті. Одну купюру декілька раз лічильник викидував, та касирка виявилась наполегливою і машинка пропустила банкноту.
Здав в банку по 38. На роздріб таких курсів в обмінках не було.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 332
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:31
К слову в Глобусе появилась такая опция. Курс примерно как и при покупке валюты под депозит, но при снятии 1% комиссия - то бишь 500 грн
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:05
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
Явсезнаю не чіпайте. Дивлюсь на своє посвідчення і теж думаю знешкодити від гріха подалі
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14233
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|920
|224638
|
|
|5
|2184
|
|
|88
|35689
|
|