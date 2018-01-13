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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:29

  бульбик написав:Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37

  Игорь Алексеевич написав:,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.

откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:53

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.

откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?


Возможно то теоретик. Начитавшись подобных сообщений вчера шел в обменник с несколькими купюрами 96года без энтузиазма, думал буду полдня искать кто и где их обменяет по обычному курсу. В первой же обменке сдал без вопросов по стандартному курсу покупки(вчера покупка 38.00 / продажа 38.20). Если бы сдавал много и синие - может быть выкупили бы чуть дороже.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:02

  бульбик написав:Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Что необходимо - тут.
Забрать можно сразу при наличии в кассе или по заказу через 5дн. Снятие валюты - тут.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:06

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кредиагриколь если зачисление доллара на текущий счет, то снятие 1%. Только диджитал карта
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.

откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?

Нутром чует!😀
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20

  Игорь Алексеевич написав:
  бульбик написав:Как в Сенсе происходит покупка валюты и когда её можно забрать?
Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.


До п.2. Вчора здавав в банку 3 купюри, які забракували оптовики (потерті портрети президентів), хоча готові були їх прийняти по курсу роздрібного віконця обмінки.
В банку вирішує лічильник банкнот. Касирка їх не розглядала з лупою та в ультрафіолеті. Одну купюру декілька раз лічильник викидував, та касирка виявилась наполегливою і машинка пропустила банкноту.
Здав в банку по 38. На роздріб таких курсів в обмінках не було.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:31

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

К слову в Глобусе появилась такая опция. Курс примерно как и при покупке валюты под депозит, но при снятии 1% комиссия - то бишь 500 грн
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:05

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.

откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?

Явсезнаю не чіпайте. Дивлюсь на своє посвідчення і теж думаю знешкодити від гріха подалі
sens
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