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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:34
50к в 1 банку це за 1 календарний місяць скажімо від 1 Вересня до 1 Жовтня? чи місяць рахується з поменту придбання валюти + 30 днів? Чи в кожнобу банку по різному?
також тут в таблиці (клуб 50к) : там де кратность (пята колонка) в деяких банках стоїть цифра 1. Значить це що в наприклад Кредит Днепр можна купити лише 1 раз загалом навіть через місяць неможна буде повторити?
дякую!
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vladus17
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:34
Игорь Алексеевич написав:
Приходит в банк, на табло курс 37
Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65
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Faceless
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:37
Игорь Алексеевич написав:
Во народ понесло на басни.)) Приходит в банк, на табло курс 37...., а в кассе кассир принимает по 38. У др. потертые и года не из лучших обменники берут по курсу синих...
Может в Бердянске или Мелитополе, то тогда возможно и в пятнах по такому курсу берут.
Но, прям лафа везде.
Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???
Если вы не знаете курсов банков,то не надо с таким апломбом этим хвастать. Вам для общей информации начнем с железобетона отечественной БСУ. Ощад,прием вчера 37.9,сегодня 37,95. Но я туда не сливал,мало.Есть и получше.
Как то меня одолевают сомнения,вы баксы в руках когда нибудь держали?
И как вы совмещает успешный бизнес с таким количеством постов?
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THB
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:41
Faceless написав: Игорь Алексеевич написав:
Приходит в банк, на табло курс 37
Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65
Мабуть мається на увазі коли 37 грн на табло скажімо розміром 100 кегля, а 95 копійок 10 кеглем, отже на табло формально 37
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DmitryZP
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:41
Игорь Алексеевич написав:
Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???
16:44 38.07 00 38.22 00
Львів Банк
16:22 38.03 00 38.15 00
Кредитвест Банк
16:22 38.00 00 38.40 00
Полтава-Банк
16:34 38.00 00 38.40 00 https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /usd/1#2:1
Кредобанк лідирував, але здав позиції.
Востаннє редагувалось Ой+
в П'ят 15 вер, 2023 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Ой+
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:42
THB написав:
И как вы совмещает успешный бизнес с таким количеством постов?
ну так 1 повідомлення = 1 копійка від Файненс.ЮА
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DmitryZP
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:44
Поправочка.ощад уже 37.75
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THB
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:52
Евгений Н. написав: J написав: Игорь Алексеевич написав:
,Вы лучше спрашивайте какого кач-ва купюры... Отдадут то всем 100пудов, но их потом принимают только
1. за бугром
2. банки по своему курсу на табло, прибл. 37,5 через лупу и машинку
3. обменники - кто как договорится, но обычно по курсу привата принимают.
откуда вы это знаете, если вы с весны в грн ?
Возможно то теоретик. Начитавшись подобных сообщений вчера шел в обменник с несколькими купюрами 96года без энтузиазма, думал буду полдня искать кто и где их обменяет по обычному курсу. В первой же обменке сдал без вопросов по стандартному курсу покупки(вчера покупка 38.00 / продажа 38.20). Если бы сдавал много и синие - может быть выкупили бы чуть дороже.
Кожен раз може бути по різному. Зараз це геть не вгадаєш. То біло-зелені 2000-х років здаєшь в обмінку. Які ледве вибрали з мотлоху за три походи з попередніми замовленнями у двох відділеннях приват-у. З витертими портретами і їх забирають без питань. То в тій же обмінці кілька нових синіх без штампів, розписів відмовляються обміняти, вертають назад -,,грибок, в ультрафіолеті щось там їй видно,,
Не те що дорожче, взагалі не прийняли.
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alex lem
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:58
КОМІНБАНК курс купівлі долара в застосунку зріс з 37.4 до 38.1 ))
Як на мене потрібно створити антирейтинг, це поки топ-1
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rationalism2
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:05
rationalism2 написав:
КОМІНБАНК курс купівлі долара в застосунку зріс з 37.4 до 38.1 ))
Як на мене потрібно створити антирейтинг, це поки топ-1
Куме, досить торгувати, вже решту немає чим давати
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Evgeny
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