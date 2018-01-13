Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:07
По Правексу действительно снятие через ПОС-терминал в кассе банка 0,5%
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... cappuccino
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:16
Faceless написав: Игорь Алексеевич написав:
Приходит в банк, на табло курс 37
Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65
Умейте немного думать. Написал где курс 38 в банках? и написал 37..... Многоточия означают далее цифры, что бы не перечислять точные курсы в разных банках.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:18
Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав:
Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???
16:44 38.07 00 38.22 00
Львів Банк
16:22 38.03 00 38.15 00
Кредитвест Банк
16:22 38.00 00 38.40 00
Полтава-Банк
16:34 38.00 00 38.40 00
https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /usd/1#2:1
Кредобанк лідирував, але здав позиції.
У меня в районе таких банков нет. Полтава где то правда есть отделение, но я про него и забыл.
Игорь Алексеевич
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