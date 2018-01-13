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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:07

По Правексу действительно снятие через ПОС-терминал в кассе банка 0,5%
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... cappuccino
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:16

  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приходит в банк, на табло курс 37

Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65

Умейте немного думать. Написал где курс 38 в банках? и написал 37..... Многоточия означают далее цифры, что бы не перечислять точные курсы в разных банках. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:18

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав: Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???

16:44 38.07 00 38.22 00
Львів Банк
16:22 38.03 00 38.15 00
Кредитвест Банк
16:22 38.00 00 38.40 00
Полтава-Банк
16:34 38.00 00 38.40 00 https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /usd/1#2:1
Кредобанк лідирував, але здав позиції.

У меня в районе таких банков нет. Полтава где то правда есть отделение, но я про него и забыл.
Игорь Алексеевич
 
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