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У меня в районе таких банков нет. Полтава где то правда есть отделение, но я про него и забыл.
В полтаве уже 38,05 Помню крутил с ними карусель в самом начале, когда у них был курс 36,93 Когда пришло время отдавать пайку, то выдали мотлохом, типа всё что смогли купить. По ходу у них инкассации по валюте нет, поэтому работают с приноса.
rationalism2 написав:КОМІНБАНК курс купівлі долара в застосунку зріс з 37.4 до 38.1 )) Як на мене потрібно створити антирейтинг, це поки топ-1
Зрiс - ну ок, на сайтi в них свiтиться 37.8 - ну ладно, можливо в застосунку бiльше. А чому антирейтинг? Таке вiдчуття, що написано набiр букв та цифр, якi не мають вiдношення до реальноcтi. Тобто якщо банк купує за 38.1 - то це антирейтинг(дуже погано?), а якщо безкоштовно буде у вас забирати - то це буде найкращий варіант?
deneg net написав:В полтаве уже 38,05 Помню крутил с ними карусель в самом начале, когда у них был курс 36,93 Когда пришло время отдавать пайку, то выдали мотлохом, типа всё что смогли купить. По ходу у них инкассации по валюте нет, поэтому работают с приноса.
А який сенс їм так робити? Тоді ж був курс +- 39 ( дивлячись який момент часу ви маєте на увазі) і вони його купували умовно по 39, щоб продати по 39,5 , а не видати ними ваш депозит, який ви купили по +-37 ?