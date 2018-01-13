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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:07

По Правексу действительно снятие через ПОС-терминал в кассе банка 0,5%
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... cappuccino
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:16

  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приходит в банк, на табло курс 37

Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65

Написал где курс 38 в банках? и написал 37..... Многоточия означают далее цифры, что бы не перечислять точные курсы в разных банках. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:18

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав: Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???

16:44 38.07 00 38.22 00
Львів Банк
16:22 38.03 00 38.15 00
Кредитвест Банк
16:22 38.00 00 38.40 00
Полтава-Банк
16:34 38.00 00 38.40 00 https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /usd/1#2:1
Кредобанк лідирував, але здав позиції.

У меня в районе таких банков нет. Полтава где то правда есть отделение, но я про него и забыл.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:46

  Игорь Алексеевич написав:
  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав: Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???

16:44 38.07 00 38.22 00
Львів Банк
16:22 38.03 00 38.15 00
Кредитвест Банк
16:22 38.00 00 38.40 00
Полтава-Банк
16:34 38.00 00 38.40 00 https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /usd/1#2:1
Кредобанк лідирував, але здав позиції.

У меня в районе таких банков нет. Полтава где то правда есть отделение, но я про него и забыл.

В полтаве уже 38,05
Помню крутил с ними карусель в самом начале, когда у них был курс 36,93
Когда пришло время отдавать пайку, то выдали мотлохом, типа всё что смогли купить.
По ходу у них инкассации по валюте нет, поэтому работают с приноса.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:49

  rationalism2 написав:КОМІНБАНК курс купівлі долара в застосунку зріс з 37.4 до 38.1 ))
Як на мене потрібно створити антирейтинг, це поки топ-1

От така у них еволюція додатку, і не чешуться...мабуть було запаморочення від успіху 37,3..)))....в економіці ріст, так від'ємний, але ріст же..!
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:55

  rationalism2 написав:КОМІНБАНК курс купівлі долара в застосунку зріс з 37.4 до 38.1 ))
Як на мене потрібно створити антирейтинг, це поки топ-1

просто там если покупать частями по 1 центу то курс получался 37.00 :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:08

  rationalism2 написав:КОМІНБАНК курс купівлі долара в застосунку зріс з 37.4 до 38.1 ))
Як на мене потрібно створити антирейтинг, це поки топ-1


Зрiс - ну ок, на сайтi в них свiтиться 37.8 - ну ладно, можливо в застосунку бiльше. А чому антирейтинг? Таке вiдчуття, що написано набiр букв та цифр, якi не мають вiдношення до реальноcтi. Тобто якщо банк купує за 38.1 - то це антирейтинг(дуже погано?), а якщо безкоштовно буде у вас забирати - то це буде найкращий варіант?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:14

  v10051978 написав:Підкажіть, по Юнексу, чи є якісь нюанси (комісії, завчасне замовлення тощо). дякую
Див. тут i тут.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав: Можно только уточнить название банка.... у кого курс уже за 38...???

16:44 38.07 00 38.22 00
Львів Банк
16:22 38.03 00 38.15 00
Кредитвест Банк
16:22 38.00 00 38.40 00
Полтава-Банк
16:34 38.00 00 38.40 00 https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /usd/1#2:1
Кредобанк лідирував, але здав позиції.

У меня в районе таких банков нет. Полтава где то правда есть отделение, но я про него и забыл.

А Ощад есть?
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:47

  deneg net написав:В полтаве уже 38,05
Помню крутил с ними карусель в самом начале, когда у них был курс 36,93
Когда пришло время отдавать пайку, то выдали мотлохом, типа всё что смогли купить.
По ходу у них инкассации по валюте нет, поэтому работают с приноса.



А який сенс їм так робити? Тоді ж був курс +- 39 ( дивлячись який момент часу ви маєте на увазі) і вони його купували умовно по 39, щоб продати по 39,5 , а не видати ними ваш депозит, який ви купили по +-37 ?
bems654556
 
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