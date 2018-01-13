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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:55

  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приходит в банк, на табло курс 37

Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65

Добавлю Кредобанк сьогодні здав туди 96 рік по 38.04.... так що шукайте....
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:56

  emeta написав:Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
По форуму (поскольку личный опыт закончился еще в том году на карусели 100к при впаривании страховки, а позже при переходе конверта на 4мес):
нужен пластик $, вирт $ не подходит
все бесплатно и без страховок:
viewtopic.php?p=5621206#p5621206
(хотя и сейчас так же частенько впаривают страховки форумчанам)
валюту отдают по разному:
бывает сразу, а бывает, что на следующий день.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:05

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
меня вялыми купюрами и "обязательной"страховкой запугали с порога. И без нее про подробности даже и не рассказали.
Козлы.

Значить йдіть в інше відділення! По кредит-дніпру в одному відділенні мене теж запугали страховкою. В іншому зустріли з радістю і все було ок. Картки безкоштовні. Обмін в приложусі. Видали синіми. Шукайте та будьте наполегливими!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Клиринговый дом
Фиксируем курс до понедельника
$ 37.15
€ 39.75
Покупайте валюту онлайн в Mybank365 дешевле чем в обменниках

Как это понимать?
Они продают на выходных?
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