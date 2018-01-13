Добавлю Кредобанк сьогодні здав туди 96 рік по 38.04.... так що шукайте....
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:55
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:56
По форуму (поскольку личный опыт закончился еще в том году на карусели 100к при впаривании страховки, а позже при переходе конверта на 4мес):
нужен пластик $, вирт $ не подходит
все бесплатно и без страховок:
viewtopic.php?p=5621206#p5621206
(хотя и сейчас так же частенько впаривают страховки форумчанам)
валюту отдают по разному:
бывает сразу, а бывает, что на следующий день.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:05
Значить йдіть в інше відділення! По кредит-дніпру в одному відділенні мене теж запугали страховкою. В іншому зустріли з радістю і все було ок. Картки безкоштовні. Обмін в приложусі. Видали синіми. Шукайте та будьте наполегливими!
Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Клиринговый дом
Фиксируем курс до понедельника
$ 37.15
€ 39.75
Покупайте валюту онлайн в Mybank365 дешевле чем в обменниках
Как это понимать?
Они продают на выходных?
|