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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:55
Faceless написав: Игорь Алексеевич написав:
Приходит в банк, на табло курс 37
Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65
Добавлю Кредобанк сьогодні здав туди 96 рік по 38.04.... так що шукайте....
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ihorsic
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:56
emeta написав:
Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
По форуму (поскольку личный опыт закончился еще в том году на карусели 100к при впаривании страховки, а позже при переходе конверта на 4мес):нужен
пластик $, вирт $ не подходит
все бесплатно и без страховок:viewtopic.php?p=5621206#p5621206
(хотя и сейчас так же частенько впаривают страховки форумчанам)
валюту отдают по разному:
бывает сразу
, а бывает, что на следующий день
.
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FinTech
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:05
flysoulfly написав: emeta написав:
Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
меня вялыми купюрами и "обязательной"страховкой запугали с порога. И без нее про подробности даже и не рассказали.
Козлы.
Значить йдіть в інше відділення! По кредит-дніпру в одному відділенні мене теж запугали страховкою. В іншому зустріли з радістю і все було ок. Картки безкоштовні. Обмін в приложусі. Видали синіми. Шукайте та будьте наполегливими!
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:17
Клиринговый дом
Фиксируем курс до понедельника
$ 37.15
€ 39.75
Покупайте валюту онлайн в Mybank365 дешевле чем в обменниках
Как это понимать?
Они продают на выходных?
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emeta
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:18
FinTech написав: emeta написав:
Тыкните пжлст что в Кредит-Днепре нужно для конвертации 50К?
поиска по теме нормального нет ((
По форуму (поскольку личный опыт закончился еще в том году на карусели 100к при впаривании страховки, а позже при переходе конверта на 4мес):нужен
пластик $, вирт $ не подходит
все бесплатно и без страховок:viewtopic.php?p=5621206#p5621206
(хотя и сейчас так же частенько впаривают страховки форумчанам)
валюту отдают по разному:
бывает сразу
, а бывает, что на следующий день
.
Были текущие счета грн/долл от конверта, покупал (через веб версию фрибанк) и забрал без коммисий
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:04
vladus17 написав:
50к в 1 банку це за 1 календарний місяць скажімо від 1 Вересня до 1 Жовтня? чи місяць рахується з поменту придбання валюти + 30 днів? Чи в кожнобу банку по різному?
також тут в таблиці (клуб 50к) : там де кратность (пята колонка) в деяких банках стоїть цифра 1. Значить це що в наприклад Кредит Днепр можна купити лише 1 раз загалом навіть через місяць неможна буде повторити?
дякую!
дайте будьласка хтось відповідь.
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vladus17
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:12
vladus17 написав:
дайте будьласка хтось відповідь.
Календарний. Купував в Сенсі 30 серпня і 1 вересня.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:14
vladus17 написав: vladus17 написав:
50к в 1 банку це за 1 календарний місяць скажімо від 1 Вересня до 1 Жовтня? чи місяць рахується з поменту придбання валюти + 30 днів? Чи в кожнобу банку по різному?
також тут в таблиці (клуб 50к) : там де кратность (пята колонка) в деяких банках стоїть цифра 1. Значить це що в наприклад Кредит Днепр можна купити лише 1 раз загалом навіть через місяць неможна буде повторити?
дякую!
дайте будьласка хтось відповідь.
Місяць вважається календарний. Я в Аккорді купив 30 серпня і у вересні. Кратність це кратність суми яку можна купити хто 1$ повертає хто лише по 100 але це вже залежить від наявності в касі. Десь так. Удачі вам/нам
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ihorsic
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:17
дел
Востаннє редагувалось vladus17
в Суб 16 вер, 2023 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:23
ihorsic написав:
Кратність це кратність суми яку можна купити хто 1$ повертає хто лише по 100 але це вже залежить від наявності в касі. Десь так. Удачі вам/нам
вобщем 50к в $ можна буде придбати в тих банках з 1го числа по другому колу? (КредитДнепр МТБ Укргаз це якраз мої банки)
BTW Фомумчани, як вважаєте варто почекати 2 неділі до 1го числа та купити по 50к ще раз долл, чи краще на 3 міс депо віднести в Понеділок, щоб зафіксувати курс?
+-
Гроші не хочеться заморожувати на 3 міс. тим паче розбивать на деякі сумнівні банки щоб потім не отримати по курсу НБУ...
+купуючи 50к гроші отримуєш швидко
- але якщо змінять курс за 2 неділі до 1го Жовтня, то теж вльот буде...
Як краще зробити
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