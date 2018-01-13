vladus17 написав:
вобщем 50к в $ можна буде придбати в тих банках з 1го числа по другому колу? (КредитДнепр МТБ Укргаз це якраз мої банки)
BTW Фомумчани, як вважаєте варто почекати 2 неділі до 1го числа та купити по 50к ще раз долл, чи краще на 3 міс депо віднести в Понеділок, щоб зафіксувати курс?
+-
Гроші не хочеться заморожувати на 3 міс. тим паче розбивать на деякі сумнівні банки щоб потім не отримати по курсу НБУ...
+купуючи 50к гроші отримуєш швидко
- але якщо змінять курс за 2 неділі до 1го Жовтня, то теж вльот буде...
Як краще зробити
как говорит Успих - думайТЕ
курс будет расти, очевидно же,
скорее всего, 1 жовтня получится откупиться не в убыток, но с несколько уменьшившейся прибылью
ну а вообще лучше до такого не доводить, "сдал-купил" - залог карусельщика