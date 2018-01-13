RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:53

  vladus17 написав:
  ihorsic написав:Кратність це кратність суми яку можна купити хто 1$ повертає хто лише по 100 але це вже залежить від наявності в касі. Десь так. Удачі вам/нам

вобщем 50к в $ можна буде придбати в тих банках з 1го числа по другому колу? (КредитДнепр МТБ Укргаз це якраз мої банки)

BTW Фомумчани, як вважаєте варто почекати 2 неділі до 1го числа та купити по 50к ще раз долл, чи краще на 3 міс депо віднести в Понеділок, щоб зафіксувати курс?

+-
Гроші не хочеться заморожувати на 3 міс. тим паче розбивать на деякі сумнівні банки щоб потім не отримати по курсу НБУ...
+купуючи 50к гроші отримуєш швидко
- але якщо змінять курс за 2 неділі до 1го Жовтня, то теж вльот буде...

Як краще зробити :?:


как говорит Успих - думайТЕ
курс будет расти, очевидно же,
скорее всего, 1 жовтня получится откупиться не в убыток, но с несколько уменьшившейся прибылью :mrgreen:

ну а вообще лучше до такого не доводить, "сдал-купил" - залог карусельщика
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6067
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 91, 92, 93
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
920 224850
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 вер, 2023 14:03
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 2188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35707
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1351)
16.09.2023 09:45
Ринок ОВДП (5141)
16.09.2023 09:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.