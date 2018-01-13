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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Хто пробував кредиаготколь? Що потрібно новому клієнту? Який там квест?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:24

  odeshm6 написав:КомИн: 1% при снятии.

Написано же в примечании: "Снятие с депозитки - без комиса"
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:31

  Evgeny написав:Правекс.
Для снятия долларов открывают карту "Капучино"
Снятие валюты 0,5%
Но и это ещё не все, надо ждать 3-4 дня чтобы изготовили именную карту, моментальных карт нет.
Курс обмена 37,50 +0,5% за снятие валюты.
Есть вариант снятие без комиссии, но для этого надо купить пакет за 2500 грн , да, именно 2500 грн ))))
Правекс на мусорник

Никто не мешает открыть премиальный пакет Famiglia.
Условно-бесплатный.
"Ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: среднедневной остаток на картсчете в течение месяца от 25 000 грн. или сумма покупок с помощью карты от 7 000 грн. в месяц."
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:34

  Danik написав:Кредиагриколь если зачисление доллара на текущий счет, то снятие 1%. Только диджитал карта

Нет, это не так.
При зачислении валюты на текущий счёт комиссии нет
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:36

  бульбик написав:К слову в Глобусе появилась такая опция. Курс примерно как и при покупке валюты под депозит, но при снятии 1% комиссия - то бишь 500 грн

Горячая линия банка опровергает его членство в Клубе50
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:40

  vladus17 написав:50к в 1 банку це за 1 календарний місяць скажімо від 1 Вересня до 1 Жовтня? чи місяць рахується з поменту придбання валюти + 30 днів? Чи в кожнобу банку по різному?

також тут в таблиці (клуб 50к) : там де кратность (пята колонка) в деяких банках стоїть цифра 1. Значить це що в наприклад Кредит Днепр можна купити лише 1 раз загалом навіть через місяць неможна буде повторити?

Периодичность процедуры - 1 раз в календарный месяц.
За исключением Мотора, там - 31+ день.

Кратность - это то, чему должна быть кратна покупаемая сумма валюты.
Некоторые банки не позволяют купить дробную сумму, для них кратность равна 1
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:41

  THB написав:Поправочка.ощад уже 37.75

Поправочка - к чему ?
Ощад не в клубе
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:45

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Мне в отделении сказали, работают с четверга. Горячка всё проспала:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:46

  ihorsic написав:Кратність це кратність суми яку можна купити хто 1$ повертає хто лише по 100 але це вже залежить від наявності в касі. Десь так.

Кратность зависит не от кассы, а от технических возможностей банки.
Как минимум - от того, умеет ли ИБ/приложуха в дробные числа.
Касса - то дело десятое
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:56

  ihorsic написав:Хто пробував кредиаготколь? Що потрібно новому клієнту? Який там квест?

Как и везде - зайти в отделение и поговорить с девочкой.
По гривне - бесплатная мгновенка в пакете Smart.
По валюте предлагают 3 варианта:
- карточный счёт за 250грн.
- текущий счёт за 100грн.
- диджиталка забесплатно (нужен телефон с NFC)
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