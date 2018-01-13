В каком отделении ? О чём речь ?
Цитируйте исходное сообщение при ответе.
Глобус что ли ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 вер, 2023 10:59
Додано: Суб 16 вер, 2023 11:00
Знайти то кращий курс в банку можливо. На початку каруселів в тому році в райфі бував курс кращий ніж в мінял. Отшивали, ,,нема гривні в касі.,,
Додано: Суб 16 вер, 2023 11:03
Додано: Суб 16 вер, 2023 11:18
Просьба ко всем: не надо флудить в этой теме.
Десятки бестолковых сообщений размазывают реально полезную информацию. Мешают.
Курсы обменок - обсуждаем здесь: Курсы обменок
Цвет купюр - здесь: Теребоньки
Там же, в Теребоньках, можно поговорить о смысле жизни и получить бесценные финансовые советы от местного теоретика-предсказателя Игоря Алексеича. Только не здесь, пожалуйста.
В этой теме обсуждаем нюансы покупки валюты в разных банках, и только это.
Спасибо за понимание
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