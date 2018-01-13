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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:59

  бульбик написав:mustbe
Мне в отделении сказали, работают с четверга. Горячка всё проспала:)

В каком отделении ? О чём речь ?
Цитируйте исходное сообщение при ответе.
Глобус что ли ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:00

  ihorsic написав:
  Faceless написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приходит в банк, на табло курс 37

Де це? Акорд - приймає в касі по 37.95, ТАС - 37.75, Сенс - по 37.65

Добавлю Кредобанк сьогодні здав туди 96 рік по 38.04.... так що шукайте....

Знайти то кращий курс в банку можливо. На початку каруселів в тому році в райфі бував курс кращий ніж в мінял. Отшивали, ,,нема гривні в касі.,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:03

  mustbe написав:
  THB написав:Поправочка.ощад уже 37.75

Поправочка - к чему ?
Ощад не в клубе

К моему посту чуть выше о приеме Ощадом по 37.95.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:18

Просьба ко всем: не надо флудить в этой теме.
Десятки бестолковых сообщений размазывают реально полезную информацию. Мешают.
Курсы обменок - обсуждаем здесь: Курсы обменок
Цвет купюр - здесь: Теребоньки
Там же, в Теребоньках, можно поговорить о смысле жизни и получить бесценные финансовые советы от местного теоретика-предсказателя Игоря Алексеича. Только не здесь, пожалуйста.
В этой теме обсуждаем нюансы покупки валюты в разных банках, и только это.
Спасибо за понимание
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:05

  mustbe написав:
  бульбик написав:mustbe
Мне в отделении сказали, работают с четверга. Горячка всё проспала:)

В каком отделении ? О чём речь ?
Цитируйте исходное сообщение при ответе.
Глобус что ли ?


Отделение на Сверстюка - Киев. Да, речь о Глобусе:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:18

  mustbe написав:
  Danik написав:Кредиагриколь если зачисление доллара на текущий счет, то снятие 1%. Только диджитал карта

Нет, это не так.
При зачислении валюты на текущий счёт комиссии нет

А вот при снятии гарячка сказала будет (онлайн обмен 50к)
Востаннє редагувалось Danik в Суб 16 вер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:21

  Danik написав:
  mustbe написав:
  Danik написав:Кредиагриколь если зачисление доллара на текущий счет, то снятие 1%. Только диджитал карта

Нет, это не так.
При зачислении валюты на текущий счёт комиссии нет

А вот при снятии гарятка сказала будет (онлайн обмен 50к)

Вчера купил валюту на текущий usd-счёт. И сразу же снял. Никаких комисов
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:44

Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?


Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:48

  vladus17 написав:Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?
Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!

Именно в гривне, в валюте не катит.
Пільгові умови доступні для клієнтів які мають, або розмістять депозит у гривні на строк 3 та більше місяців (для депозиту на 3 місяці ставка — 17.25% річних, мінімальна сума депозиту - 100 тис грн).

Подробнее
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:55

  mustbe написав:
  ihorsic написав:Хто пробував кредиаготколь? Що потрібно новому клієнту? Який там квест?

Как и везде - зайти в отделение и поговорить с девочкой.
По гривне - бесплатная мгновенка в пакете Smart.
По валюте предлагают 3 варианта:
- карточный счёт за 250грн.
- текущий счёт за 100грн.
- диджиталка забесплатно (нужен телефон с NFC)

у відділенні Січових Стрілців Київ сказали, що на діджитал купити USD зможу, але зняти безкоштовно долари в звичному форматі - ні, бо ще не налаштовано касове ПО на роботу з NFC. Зі слів контакт-центру, є процедура, приходиш у відділення, пишеш заяву, по якій кошти переводятьсям з діджитал на тимчасовий рахунок і видаються безкоштовно протягом дня. Питання в швидкості цього всього, бо на практиці не перевіряв.
Зняти звичним способом наразі можна лише грн з гривневої діджитал, наприклад в їх банкоматі. Діджитал карта новий продукт, тому касове ПО в процесі налаштувань, але коли зроблять норм підтримку каси - не знають
Nimbler
 
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