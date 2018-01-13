Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Просьба ко всем: не надо флудить в этой теме. Десятки бестолковых сообщений размазывают реально полезную информацию. Мешают. Курсы обменок - обсуждаем здесь: Курсы обменок Цвет купюр - здесь: Теребоньки Там же, в Теребоньках, можно поговорить о смысле жизни и получить бесценные финансовые советы от местного теоретика-предсказателя Игоря Алексеича. Только не здесь, пожалуйста. В этой теме обсуждаем нюансы покупки валюты в разных банках, и только это. Спасибо за понимание
Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс? Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?
Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
vladus17 написав:Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс? Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше? Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
Именно в гривне, в валюте не катит.
Пільгові умови доступні для клієнтів які мають, або розмістять депозит у гривні на строк 3 та більше місяців (для депозиту на 3 місяці ставка — 17.25% річних, мінімальна сума депозиту - 100 тис грн).
ihorsic написав:Хто пробував кредиаготколь? Що потрібно новому клієнту? Який там квест?
Как и везде - зайти в отделение и поговорить с девочкой. По гривне - бесплатная мгновенка в пакете Smart. По валюте предлагают 3 варианта: - карточный счёт за 250грн. - текущий счёт за 100грн. - диджиталка забесплатно (нужен телефон с NFC)
у відділенні Січових Стрілців Київ сказали, що на діджитал купити USD зможу, але зняти безкоштовно долари в звичному форматі - ні, бо ще не налаштовано касове ПО на роботу з NFC. Зі слів контакт-центру, є процедура, приходиш у відділення, пишеш заяву, по якій кошти переводятьсям з діджитал на тимчасовий рахунок і видаються безкоштовно протягом дня. Питання в швидкості цього всього, бо на практиці не перевіряв. Зняти звичним способом наразі можна лише грн з гривневої діджитал, наприклад в їх банкоматі. Діджитал карта новий продукт, тому касове ПО в процесі налаштувань, але коли зроблять норм підтримку каси - не знають