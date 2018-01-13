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Додано: Суб 16 вер, 2023 17:48
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Підкажіть, як знімати куплену онлайн валюту в Південному. Наче в таблиці комісія за зняття відсутня. Але в мене з карток 1%+5грн або 0,8%+5грн. Пошуком інформації не знайшов.
Додано: Суб 16 вер, 2023 18:13
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Мне в отделении открыли виртуалку в дол.
Ещё не проверял на практике
Додано: Суб 16 вер, 2023 18:14
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
А что в таблице по МИБу означает сноска оффлайн?
Приходишь в отделение и вместо тапать по телефону, подписываешь бумажки на обмен?
Додано: Суб 16 вер, 2023 18:14
С депозитки - без комиса.
С виртуалки - не знаю
Додано: Суб 16 вер, 2023 18:23
У МИБ физикам некуда "тапать по телефону". Поэтому да, как в старые добрые времена. И стоит учитывать, что в МИБ не принято напрягаться. Например, в последний день месяца запросто могут сказать, что уже перетрудились и раньше следующего месяца ничего делать не будут.
Додано: Суб 16 вер, 2023 18:32
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Так, цікавить саме з віртуалки. Щоб обійтись без депозиту на 3 місяці.
Південний мав би зробити купівлю валюти онлайн на окремий рахунок для виплат. Як з депозитами.
Бо інакше з комісією 1%+5грн за зняття банк буде вже майже в кінці таблиці по долару.
Востаннє редагувалось Oleksii в Суб 16 вер, 2023 18:53, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 16 вер, 2023 18:37
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Креди Агріколь також продає і євро в застосунку.
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